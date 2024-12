Prognoza meteo pentru luna decembrie: cum va fi vremea de Mos Nicolae, Craciun si Revelion

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo actualizata pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 3 - 30 decembrie.Meteorologii anunta vreme rece, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru luna decembrie.Vremea in saptamana 3 - 9 decembrieValorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile vestice, nordice, centrale, dar mai ales ... citește toată știrea