Prognoza meteo pentru martie. Cum va fi vremea in prima luna de primavara

Prognoza meteo arata temperaturi peste cele obisnuite in aceasta perioada pana spre sfarsitul lunii martie.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat prognoza meteo pentru prima luna din primavaraPotrivit ANM, vremea in ultima luna de iarna va suferi o serie de oscilatii semnificative. Mai exact, in ultimele zile din luna februarie vor avea loc ploi, precipitatii mixte, iar la altitudini ... citește toată știrea