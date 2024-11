Prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani

Prognoza meteo emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele doua saptamani arata ca, pana sambata, 16 noiembrie, temperaturile se vor situa sub normalul climatologic al perioadei, dupa care vor inregistra o usoara crestere.In Banat, in perioada 11 - 16 noiembrie, media regionala a temperaturilor maxime va fi de 8 grade Celsius, iar temperaturile minime ce vor oscila intre -1 grad si doua grade Celsius.Incalzirea estimata in perioada 17 - 20 noiembrie va insemna ... citește toată știrea