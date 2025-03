Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani: Temperaturi mai ridicate decat cele normale

Prognoza meteo pana la inceputul lunii aprilie 2025, arata temeperaturi ridicate in toata tara.Distribuie daca iti place!Vremea ramane frumoasa in continuare. Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor ramane mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, inclusiv la inceputul lunii aprilie. Cantitatile de ploi vor fi, in general, apropiate de cele specifice perioadei, arata prognoza meteo.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice ... citește toată știrea