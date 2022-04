Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum va fi vremea de 1 Mai

Dupa doua zile mai calde, vremea se raceste brusc, la valori sub 20 de grade Celsius. De 1 mai, meteorologii anunta maxime de 16-18 grade Celsius.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat estimarile meteo pe regiuni, pentru urmatoarele 2 saptamani, 25 aprilie- 8 mai 2022.BANATIn perioada 25 - 27 aprilie media maximelor va fi de 19...20 grade. Ulterior datei de 27 aprilie, temperatura aerului va scadea spre valori in jurul a 17 grade in medie. Din 30 aprilie si pana la ... citeste toata stirea