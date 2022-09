In urmatoarele patru saptamani, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, cu exceptia saptamanii 19 - 26 septembrie, cand va fi mai frig, mai ales in jumatatea vestica a Romaniei.Va ploua in primele 2 saptamani, apoi regimul pluviometric va tinde spre deficit.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, prognoza pentru perioada ... citeste toata stirea