Dupa trei luni de la deschidere, Aeroportul International Brasov - Ghimbav a ajuns la aproape 39.000 de pasageri. Datele au fost prezentate de ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea (presedinte al Consiliului Judetean Brasov la momentul deschiderii aeroportului), intr-o interventie la Radio Romania Brasov FM."Suntem la inceput, am pornit totul de la zero. Am fost nevoiti sa ne incadram intr-un anumit program de functionare, ma refer la cele 12 ore pe zi. Nu am avut ... citeste toata stirea