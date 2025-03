Program de 24 de ore la Aeroportul Brasov, abia din anul 2026?

Una dintre vechile probleme ale Aeroportului International Brasov - Ghimbav, cea a programului de functionare, ar putea fi rezolvata abia anul viitor. Anuntul a fost facut de deputatul brasovean Ovidiu Paraschivescu (USR), in cadrul unei conferinte de presa, ce s-a desfasurat in 28 februarie."Romatsa va putea oferi servicii de dirijare a traficului aerian 24 de ore diin 24 de ore abia din anul 2026. Abia atunci vom putea satisface cerintele operaotrilor aerieni. In acest sens am primit ... citește toată știrea