Program de colinde la parohia "Sfintii Trei Ierarhi si Sfantul Bartolomeu" din Brasov

Colindatul este un obicei stravechi. Cei dintai colindatori au fost pastorii care au venit la pestera luminata unde S-a nascut Pruncul Iisus si bucurandu-se de acest semn ceresc si de glasul ingerilor au vestit degraba in cetatea Betleemului minunea la care au fost martori.Ascultand colindele, spune atat de frumos Mihail Vulpescu, "simti fiorul de sfintenie ce vine de undeva de departe prin veacuri, si trece din casa in casa si din suflet in suflet".Colindele ne inalta sufleteste, ne ... citeste toata stirea