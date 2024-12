Program de la 8 la 11 la CAS, in perioada sarbatorilor

In perioada sarbatorilor de iarna, Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Brasov va functiona dupa un program special, informeaza reprezentantii institutiei. Astfel, in 23 si 30 decembrie va fi program de lucru intre 8 si 11 la la ghisee, in relatia cu asiguratii, in relatia cu asiguratii pentru activitatea de depunere documente - dispozitive medicale si vizare recomandari ingrijiri la domiciliu si la casieria institutiei. De asemenea, la registratura institutiei, pe lan ga programul 8-11, va mai ... citește toată știrea