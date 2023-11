Persoanele cu deficiente de auz au mari probleme in Romania atunci cand trebuie sa interactioneze cu autoritatile. In institutiile din tara noastra - dar si in spitale, de exemplu - este foarte greu pentru o persoana care utilizeaza limbajul semnelor pentru comunicare sa se poata intelege cu cei din jur.Muzeul Casa Muresenilor are mai multe programe dedicate persoanelor cu dizabilitati si acum deruleaza unul dedicat surzilor. "Muzeul Casa Muresenilor are de peste 15 ani activitati de educatie ... citeste toata stirea