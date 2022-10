Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare, pentru a veni in intampinarea nevoii de protectie a populatiei in fata unui sezon gripal care se anunta a fi dificil, informeaza Agentia de presa Rador.Programul a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ... citeste toata stirea