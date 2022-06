Program prelungit la Pasapoarte: se va lucra si sambata

Dupa o perioada de acalmie, in perioada urmatoare autoritatile se asteapta la o crestere a numarului de cereri de eliberare a pasapoartelor. Pentru a face fata afluxului mare de solicitantI de astfel de documente de calatorie, Prefectura Brasov a anuntat ca, in perioada 20 iunie 2022 - 19 august 2022, Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte va avea program prelungit.Astfel, un ghiseu eliberari va fi deschis in zilele de luni, marti, joi, vineri intre orele 08.30 - 16.30, iar miercuri intre ... citeste toata stirea