Program special de sarbatori la Patinoarul Olimpia

In perioada sarbatorilor de iarna Patinoarul Olimpia va avea un program special.Administratorii Bazei Sportive Olimpia au anuntat programul de functionare al patinoarului pentru perioada sarbatorilor de iarna.Astfel, Patinoarul Olimpia va functiona si in perioada Craciunului, cat si in prima zi a Anului Nou, dar va avea un program mai ... citește toată știrea