Program special, pentru mai multe linii metropolitane ale RATBV

Avand in vedere faptul ca in perioada 24 - 28 februarie este vacanta in invatamantul preuniversitar din judetul nostru, RATBV a anuntat mai multe modificari in graficul de circulatie pentru transportul in comun.Astfel, in perioda amintita sunt suspendate cursele speciale "Transport elevi" din Brasov si Sacele, urmand a fi reluate in ambele orase pe 3 martie.De asemenea, la solicitarile primariilor din localitatile deservite si cu aprobarea Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltarea ... citește toată știrea