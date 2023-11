Autobuzele RATBV vor avea program special in 30 noiembrie cand se da startul sarbatorilor de iarna.Scapa de grija masinii si vino cu RATBV la aprinderea luminitelor de Craciun.Joi 30 noiembrie, incepand cu ora 17.30, se deschid oficial sarbatorile de Craciun in Brasov. Municipalitatea ii invita pe brasoveni si turisti sa scape de grija gasirii unui loc de parcare si sa vina cu mijloacele de transport in comun, care vor fi suplimentateIn 30 noiembrie, Brasovul intra oficial in sezonul ... citeste toata stirea