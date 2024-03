Programele europene pentru Regiunea Centru, discutate la Brasov. Judetul nostru a fost, din nou, exemplu de bune practici

Brasovul a gazduit, in perioada 28 - 29 februarie, prima Reuniune de lucru din anul 2024 a Comitetului de Monitorizare al Programului "Regiunea Centru" 2021-2027. In cele doua zile, reprezentantii ADR si cei ai autoritatilor din judetele Brasov, Alba, Covasna, Harghita Mures si Sibiu au discutat despre metodologiile si criteriile de eligibilitate si selectie pentru opt Prioritati ale Programului "Regiunea Centru", aspecte tehnice in vederea bunei implementari a acestui deosebit de important ... citește toată știrea