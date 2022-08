Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, ieri, revenirea la programele care erau inainte sa vina pandemia pentru examenele nationale: Evaluare Nationala si Bacalaureat: "Avand in vedere ca in anul scolar 2021-2022 nu au fost perioade de intrerupere a scolii, in ipoteza in care nici in anul scolar 2022-2023 nu vor exista intreruperi, s-a decis, ... citeste toata stirea