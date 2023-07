Programul de 12 ore de la Aeroportul International Brasov - Ghimbav era cunoscut de mult timp si a fost stabilit luand in calcul inclusiv razboiul din Ucraina, a explicat vineri, 30 iunie, la Brasov, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, care a fost presedinte al Consiliului Judetean Brasov in perioada implementarii proiectului.Astfel, Adrian Vestea a amintit ca in luna februarie a anului trecut a avut intalniri cu Asociatia Aeroporturilor din Romania, ... citeste toata stirea