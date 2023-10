Programul Aeroportului International Brasov-Ghimbav va fi extins la 16 ore, in intervalul orar 07:00-23:00, incepand cu data de 15 ianuarie 2024. Aceasta decizie a fost convenita de comun acord, in cadrul unei intruniri care a avut loc luni, 30 octombrie, la sediul Administratiei Romane a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, in prezenta oficialilor brasoveni si a conducatorilor autoritatilor care reglementeaza domeniul aeronautic in tara noastra. Discutiile au fost purtate de Serban ... citeste toata stirea