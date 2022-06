Programul anti-accidente din Brasov, prezentat la Camera Deputatilor

Viceprimarul Brasovului, Sebastian Rusu, a prezentat marti, 21 iunie, in prima zi a conferintei internationale "Comportamentul uman in siguranta rutiera 2022" (ce se desfasoara la Camera Deputatilor in perioada 21 - 22 iunie 2022) masurile luate de municipalitatea brasoveana pentru cresterea sigurantei pietonilor.Mai exact, viceprimarul a precizat a prezentat proiectul de iluminare suplimentara a trecerilor de pietoni, dar si programul de semaforizare a "zebrelor" din oras. "Proiectul a fost ... citeste toata stirea