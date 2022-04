Programul autobuzelor din Fagaras si Sacele in perioada Sarbatorilor Pascale

Mijloacele de transport in comun din Fagaras si Sacele vor circula dupa un program special de Paste.Primaria Fagaras anunta ca in perioada Sarbatorilor Pascale, mijloacele de transport public vor circula conform urmatorului orar:Vineri si sambata, 22 si 23 aprilie: in intervalul orar 8.00-14.00, din 2 in 2 ore Duminica si luni, 24 si 25 aprilie: nu circula.Din 26 aprilie se revine la programul normal.Programul de circulatie al autobuzelor de SaceleOperatorul de transport ... citeste toata stirea