Food Truck Festival - On Tour vine pentru prima data la Brasov in acest final de saptamana! Timp de trei zile brasovenii vor avea ocazia sa descopere un mix culinar exceptional din diferite colturi ale lumii in Parcul Teatrului "Sica Alexandrescu" si Parcul Eroilor.Pe langa componenta de mancare, in cadrul evenimentului ... citeste toata stirea