Programul "Cornul si laptele" devine "Mic dejun sanatos". Mai multe lactate, fructe si legume pentru copii

Proiectul prin care se doreste transformarea Programului pentru Scoli al Romaniei "Lapte si Corn" in "Mic dejun sanatos" a fost adoptat de SenatSenatul Romaniei a adoptat luni, transformarea Programului de alimentatie scolara din actualul "Corn, fruct si lapte" in "Mic dejun sanatos", relateaza hotnews.ro.Modificarile au fost propuse in luna septembrie de Catalin Tenita, deputat REPER, pentru a rezolva mai multe neajunsuri ale programului.Proiectul prevede marirea numarului de portii de ... citeste toata stirea