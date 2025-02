Programul "Cornul si laptele", in atentia Avocatului Poporului

Sincopele in derularea Programului pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea Cornul si Laptele) in municipiul Brasov, a intrat si in atentia Avocatului Poporului, institutie care a transmis o recomandare Primariei Brasov in acest sens.Biroul Teritorial Brasov al Avocatului Poporului s-a autosesizat cu privire la problemele legate de implementarea programului in municipiul Brasov in luna octombrie a anului trecut, iar din acel moment a inceput si documentarea cazului, cerand ... citește toată știrea