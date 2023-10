Programul pentru Scoli al Romaniei din municipiul Brasov (cunoscut sub denumirea "Cornul si laptele") a ajuns in etapa aprobarii hotararii de consiliu local. Implementarea programului in municipiul Brasov urmeaza sa fie aprobata in sedinta de plen a Consiliului Local de astazi, 11 octombrie, dupa care municipalitatea brasoveana va putea lansa licitatia pentru achizitionarea produselor de panificatie, a lactatelor si a merelor ce vor fi promite de prescolari si de elevii din clasele I - VIII. ... citeste toata stirea