22.600 de elevi din municipiul Brasov vor primi in prima parte a anului viitor mere, lactate si produse de panificatie prin Programul pentru scoli al Romaniei (cunoscut sub denumirea "Cornul si laptele"). Data inceperii programului in municipiul Brasov este incerta, avand in vedere ca abia a fost lansata licitatia in 29 noiembrie, iar ofertele sunt asteptate de primarie pana in 29 decembrie. Ulterior, dosarele depuse de ofertanti vor fi evaluate, apoi vor fi semnate contractele, proceduri care ... citeste toata stirea