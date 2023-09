Chiar daca scoala a inceput in 11 septembrie, consilierii judeteni brasoveni au aprobat derularea "Programului pentru Scoli al Romaniei in anul scolar 2023 - 2024" (cunoscut sub denumirea "Cornul si laptele") abia in sedinta de plen de joi, 28 septembrie. Motivul este unul obiectiv, explicat directorul executiv din cadrul Consiliului Judetean Brasov, Toaso Imelda, care a tinut sa sublinieze ca in fiecare an, administratia judeteana a facut tot posibilul produsele sa fie primite de elevi inca ... citeste toata stirea