Guvernul Romaniei a aprobat luna aceasta Hotararea nr. 652/2023 (publicata in Monitorul Oficial in 8 august), privind Programul pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2029 (cunoscut sub denumirea "Cornul si laptele"), precum si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2023-2024. O noutate a noului program, 2023 -2029, este faptul ca pe parcursul saptamanii se acorda trei portii de lapte si doua portii de produse lactate, fata de anii scolari anteriori, cand se ... citeste toata stirea