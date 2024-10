Programul "Cornul si laptele", niciun an fara intarziere

Prescolarii si elevii din clasele I - VIII din municipiul Brasov vor mai avea de asteptat pana cand vor primi produsele incluse in Programul pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea de "Laptele si cornul"). Potrivit reprezentantilor Primariei, la nivelul municipalitatii brasovene, programul este abia in etapa de pregatire a documentatiilor pentru organizarea licitatiilor pentru achizitia produselor.De altfel, intarzierea implementarii acestui program in scolile din municipiul ... citește toată știrea