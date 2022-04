Programul cursurilor in scoli ar putea sa nu mai inceapa de la ora 8.00

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta noi schimbari in sistemul de educatie. Cursurile ar putea sa nu mai inceapa la ora 8.00, iar tezele vor fi eliminate.Sorin Cimpeanu a declarat ca sustine posibilitatea ca elevii sa inceapa cursurile mai tarziu de ora 8.00, pentru a se evita aglomeratia din trafic."Din punctul meu de vedere, ca ministru al Invatamantului, acest lucru trebuie sa fie sustinut. Sunt scoli in care se invata in doua-trei schimburi, din pacate - aici esti obligat, pentru ... citeste toata stirea