Programul de colectare al medicamentelor expirate la spitalele din judetul Brasov

Brasovenii, care au medicamente a caror termen de valabilitate este expirat, le pot duce la spitale din judet.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov colecteaza medicamente de orice tip, inclusiv tablete, capsule si picaturi.Pentru asigurarea selectarii si predarii corecte a acestor medicamente s-a amenajat in Pavilionul Central, in spatiul folosit de agentul de paza de pe str. Octavian Augustus, vis-a-vis de farmacia Catena, in ... citește toată știrea