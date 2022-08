Programul de crestere a natalitatii va fi din nou pe masa Guvernului

Dupa trei luni de intarzieri, programul de crestere a natalitatii va fi discutat din nou in Guvern. Astfel, cuplurile ar putea primi 15.000 de lei ca ajutor pentru procedurile de fertilizare in vitro daca au documente medicale care dovedesc problemele de fertilitate cu care se confrunta.Anul acesta, 2.500 de cupluri sau persoane singure care nu pot avea copii pot aplica pentru a primi cei 15.000 de lei ca ajutor pentru procedurile de fertilizare in vitro. Ajutorul este oferit doar cu ... citeste toata stirea