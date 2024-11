Programul de guvernare al Partidului Social Democrat 2025-2028: Un angajament ferm pentru sprijinirea femeilor

Sprijinirea femeilor nu este doar o obligatie morala, ci si o strategie de dezvoltare nationala.Cand investim in femei, investim in educatia, sanatatea si economia Romaniei.Partidul Social Democrat isi reafirma unul dintre obiectivele propuse, acela de a sprijini femeile din Romania, prin masuri concrete incluse in Programul de guvernare 2025-2028."In calitate de vicepresedinta PSD Brasov si candidata pentru Camera Deputatilor, sustin cu tarie aceste initiative care vizeaza cresterea ... citește toată știrea