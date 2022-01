Programul "Euro 200". Elevii si studentii primesc bani pentru calculatoare si in 2022

Programul Euro 200 va fi operational si in acest an. Potrivit unui ordin al Ministerului Educatiei, tinerii pot solicita bani de la stat pentru cumpararea unui calculator nou.Cererile pentru obtinerea ajutorului de stat se vor putea depune pana pe 14 aprilie.Ordinul ME 3.020/2022, aparut cu putin timp in urma in Monitorul Oficial nr. 62, stabileste calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2022, relateaza avocat.net. ... citeste toata stirea