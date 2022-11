In fiecare an, la data de 1 Decembrie, romanii participa la diferite evenimente din toata tara, pentru a marca aceasta zi importanta din istoria lor, Ziua Nationala a Romaniei.Evenimente militare vor avea loc in mai multe localitati din judetul Brasov.Programul de Ziua Nationala a Romaniei - 1 Decembrie 2023, la Rasnov, Codlea si Sacele cuprinde parada militara, ... citeste toata stirea