Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, luni, ca doreste ca prevederile noii Legi a invatamantului referitoare la combaterea violentei in scoli sa fie operationalizate cat mai rapid, mentionand ca vor fi derulate, impreuna cu Ministerul de Interne, o serie de campanii."Avem deja in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Educatiei, o procedura privind adresarea cazurilor de violenta in scoli, cu atributii deja discutate si agreate cu alte entitati cu responsabilitati ... citeste toata stirea