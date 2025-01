Programul national "Masa sanatoasa" pentru urmatorul an scolar, in pregatire

Programul national "Masa sanatoasa", pentru anul scolar 2025-2026, va fi derulat in aceleasi unitati in care a fost implementat. "Deocamdata, mergem cu acest numar pe care l-ati auzit, peste 500.000 de beneficiari. In curand vom veni si cu o alta hotarare de Guvern pentru a detalia concret unitatile administrativ-teritoriale si unitatile scolare care vor beneficia de acest program. Ideea este sa continuam practic in acele unitati pe care le-am avut si in anul trecut", a declarat Daniel David, ... citește toată știrea