Programul "PET-rica", prelungit de municipalitate

Brasovenii care vor sa transforme deseurile in resurse vor putea sa obtina si in continuare bilete RATBV de la cele trei automate de tip "PET-rica" din oras. Potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, cel mai probabil, programul va fi reluat in saptamana 10 - 16 octombrie.Cele trei dispozitive de tip "PET-rica" sunt amplasate in Valea Cetatii, Astra si zona Garii si preiau PET-uri, sticle si doze de aluminiu. Pentru fiecare 50 de ambalaje depuse se elibereaza un ... citeste toata stirea