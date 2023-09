Aproximativ 180.000 de elevi si prescolari din 450 de unitati de invatamant vor primi o masa calda pe zi sau un pachet alimentar. Ministra liberala a Educatiei a decis continuarea si in acest an a programului-pilot "Masa calda". Potrivit noii legi a invatamantului preuniversitar, din anul urmator programul-pilot va fi inlocuit cu programul "Masa sanatoasa", care va avea peste un milion de beneficiari."Pana se pot pregati actele normative secundare si se vor face licitatiile in teritoriu ... citeste toata stirea