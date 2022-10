Programul Rabla Local la Sacele: cand incepe si cati bani s-au alocat

Conform ultimei precizari facute de catre Agentia Fondului de Mediu, programul privind casarea autovehiculelor uzate, numit, in mod neoficial, Rabla Local, va incepe in data de 11 noiembrie.Primaria Municipiului Sacele va participa la acest program , iar prin intermediul programului, persoanele fizice care vor casa o masina mai veche de 15 ani vor putea primi, de la primarie, un stimulent in valoare de 3.000 de lei, fara a fi obligati sa foloseasca banii obtinuti pentru a cumpara o masina ... citeste toata stirea