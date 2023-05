Construirea unor cladiri in panta, care, in acte sa aiba un numar de etaje dar in realitate mai multe nu este o tentatie numai pentru investitorii care au "pus ochii" pe dealurile din cartierul brasovean Schei. Un proiect asemanator l-a avut in plan un investitor si pentru zona Magura - Pestera (comuna Moieciu) una renumita in judet pentru ca mai pastreaza, inca, specificul satelor de munte.Dosarul pentru proiectul imobiliar amintit a fost depus la Directia de Cultura a Judetului Brasov, iar ... citeste toata stirea