Proiect: admitere la liceu fara Evaluare Nationala pentru olimpici

Elevii de clasa a VIII-a care se vor inscrie la liceu in vara anului 2025 si care au obtinut premiul I la o olimpiada nationala ori medalii la competitiile scolare internationale pot fi admisi in clasa a IX-a fara Evaluarea Nationala (EN VIII). Asta prevede un proiect de ordin de ministru pus in dezbatere de catre Ministerul Educatiei. Procedura este similara celor din ultimii trei ani de cand este posibila o astfel de admitere pentru olimpici.Sunt 52 de olimpiade scolare nationale si 21 de ... citește toată știrea