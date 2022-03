Proiect adoptat: Parintii care raman acasa cu copiii aflati in carantina sau izolare primesc concediu medical

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia persoanele nevoite sa supravegheze copii in varsta de pana la 18 ani aflati in carantina sau izolare primesc concediu medical si indemnizatie.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare "instituirea unei forme speciale a concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 18 ani si a indemnizatiei corespunzatoare, in cazul copilului aflat in carantina sau izolare din cauza unei suspiciuni ... citeste toata stirea