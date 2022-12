Proiect: Bugetul Ministerului Educatiei, 2,1% din PIB in 2023, cel mai mic buget din istoria recenta

Bugetul Ministerului Educatiei pentru anul 2023 va fi de 32,5 miliarde de lei, potrivit proiectului legii bugetului de stat pentru urmatorul an. Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), procentul care revine Ministerului Educatiei este de 2,1%, fiind cea mai mica alocare raportata la PIB din istoria recenta. Asta desi oficialii Ministerului spun ca fata de executia bugetara preliminata, din acest an, cresterea este de peste 2,2 miliarde lei, adica putin peste 7 procente de la un an la altul. ... citeste toata stirea