Vor primi burse de merit primii 30% dintre elevii unei clase, indiferent de medie, in ordinea descrescatoare a acestora. Asta doar daca proiectul de ordin privind modalitatea de acordare a burselor scolare va fi aprobat in forma in care a fost pus de catre Ministerul Educatiei in dezbatere publica.Conditia este ca elevii sa ... citeste toata stirea