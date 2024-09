Proiect: Concursul de rezidentiat, in 17 noiembrie. Inscrieri pana in 22 octombrie

Concursul de intrare in rezidentiat 2024 pe loc sau pe post ar urma sa aiba loc pe 17 noiembrie, potrivit proiectului de ordin de ministru si metodologiei de concurs puse in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii.Inscrierile ar urma sa aiba loc intre 9 si 22 octombrie la directiile de sanatate publica judetene sau la ministerele cu retea sanitara proprie, prevad cele doua proiecte. Listele cu candidatii admisi in concurs, pe centre universitare si domenii, se afiseaza pe site-ul ... citește toată știrea