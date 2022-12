Proiect: Costul standard per elev, majorat cu 7%, in 2023

Valoarea costului standard per anteprescolar/prescolar/elev ce vizeaza cheltuielile pentru salariile angajatilor din Invatamant, in anul 2023, este de 6.834 lei, potrivit unor proiecte de Hotarare de Guvern puse in consultare publica de Ministerul Educatiei. O majorare cu 7%, procent ce reprezinta media cresterilor salariale pentru personalul din scoli, potrivit reprezentantilor asociatiilor de parinti.In februarie 2022, guvernul aprobase majorarea costurilor standard per anteprescolar/ ... citeste toata stirea