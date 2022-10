Proiect de 3,8 milioane de euro al Primariei Victoria aprobat prin PNRR. 7 blocuri vor fi reabilitate

Un proiect al Primariei Victoria, in valoare de 3,8 milioane de euro, va fi finantat prin PNRR. Este vorba despre eficientizarea energetica a 7 blocuri de locuinte din oras in care locuiesc peste 700 de persoane.,,Tocmai am primit vestea privind cel mai mare proiect al nostru depus vreodata pentru fonduri europene va primi finantare prin PNRR. Peste 700 de persoane care locuiesc in cele 7 blocuri vor avea conditii mult mai bune de trai si vor plati facturi mult mai mici pentru energie" a ... citeste toata stirea