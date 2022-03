Proiect de lege: Barbatii intre 18 si 60 de ani intra in rezerva generala in caz de razboi

Guvernul Romaniei pregateste un proiect de lege care sa constituie baza legala pentru instaurarea unei "situatii de criza" in tara.Propunerea vine in contextul conflictului in desfasurare in Ucraina, iar una dintre prevederile proiectului este ca rezerva militara generala in caz de razboi va fi formata din barbatii intre 18 si 60 de ani. Voluntarii fara stagiu militar satisfacut vor trebui sa treaca mai intai printr-un instructaj.Potrivit ... citeste toata stirea